V. N. Famalicão: Engenho volta a receber bandeira verde

A Engenho recebeu pela quarta vez consecutiva a Bandeira Verde no encontro nacional realizado, na passada sexta-feira, em Mafra.



Na ocasião, o presidente da direcção da Engenho, Manuel Augusto Araújo, considerou a atribuição deste importante galardão como o “reconhecimento de um compromisso assumido a favor do ambiente, da natureza, da biodiversidade e da sustentabilidade”.



Através do programa Eco Escolas, nas suas diferentes actividades, iniciativas e desafios, a Engenho, que tem como parceiro estratégico a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, envolve e corresponsabiliza os seus utentes e famílias, colaboradores, entidades parceiras, autarquias locais e toda a comunidade, numa lógica de assumir o ambiente e a natureza, como um “bem comum” que urge “preservar, defender e promover de forma integrada e integradora”, adi antou ainda o responsável.



Paralelamente, e ainda como instituição amiga do ambiente, a Engenho, em articulação e com o apoio da autarquia famalicense, tem assumido um papel relevante no âmbito do projeto municipal ‘Os nossos rios’ traduzido na adopção do Rio Guizande, que tem sido objecto de várias campanhas de limpeza do leito e das margens, monitorização do caudal, protecção do ecossistema ribeirinho, inventariação do seu património e (re) encontro da comunidade com este pequeno rio, verdadeiro marcador identitário da paisagem desta zona do concelho e território de intervenção da Engenho.



O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, participa na próxima segunda-feira, pelas 11 horas, na cerimónia do hastear da bandeira verde do programa Eco Escolas, na Engenho - Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este.



