Gualtar fez justiça a “dois exemplos de cidadania” ao serviço da freguesia

A homenagem a dois ilustres gualtarenses que se distinguiram de forma relevante ao serviço de Gualtar marcou a 3.ª edição do Dia da Junta de Freguesia e da Paróquia.



Aplaudidos por toda a plateia presente na sessão solene do Dia da Freguesia - Manuel Dias Vieira e Bernardo Ferreira Alves - receberam a imagem do Arcanjo S. Miguel (padroeiro da freguesia), como sinal de reconhecimento público do papel que desempenharam em prol da freguesia.

Manuel Dias Vieira teve um papel preponderante na formação cívica e ambiental de largas centenas de jovens gualtarenses, enquanto chefe de agrupamento CCXIX de Gualtar do Corpo Nacional de Escutas e seu fundador. Foi também presidente da Conferência Vicentina de Gualtar, ajudando muitas famílias carenciadas da freguesia. As competências humanas e o exemplo de escutismo foram realçados pelo presidente da Junta de Gualtar, João Nogueira.



Também Bernardo Ferreira Alves foi uma figura que teve uma papel activo na vida política e do desporto na freguesia. É autarca de forma ininterr upta desde 1976.



Para João Nogueira, presidente da Junta de Freguesia de Gualtar “o contributo desinteressado de Bernardo Ferreira Alves é um exemplo a seguir e a imagem que queremos preservar”. No desporto, Bernardo Ferreira Alves “suou a camisola” pelo ADC Gualtar, onde foi dirigente desportivo e, “sempre de forma desinteressada, ajudou a projectar bem longe o nome de Gualtar, através do seu clube mais representativo”, frisou a junta de freguesia.

Por seu turno, o pároco de Gualtar, Cónego Avelino Amorim, enalteceu os valores humanos transmitidos na maior escola da vida que é o movimento escutista.



Firmino Marques, vice-presidente da câmara municipal de Braga também marcou presença na cerimónia onde realçou “o sentimento de gratidão como maior tesouro dos humildes”.

A sessão solene encerrou com uma visita às obras de requalificação do adro da igreja de São Miguel de Gualtar e uma missa que congregou a parte espiritual da comemoração do Dia da Freguesia.

