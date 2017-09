Vila Nova de Famalicão: Dia do Concelho evidenciou município inspirador

autor Redacção num. de artigos 34071

O Concelho de Vila Nova de Famalicão celebrou ontem a passagem dos 182 anos sobre a criação do município, em 1835, distinguindo alguns projetos inspiradores, inovadores e diferenciadores gerados no último ano no território com a atribuição dos Selos Famalicão Visão 25. A sessão solene evocativa do Dia do Concelho decorreu em Pedome, no Parque Calça Ferros, juntando autarcas, empresários, representantes associativos e entidades civis e religiosas.



Mais do que recordar o que aconteceu no dia 28 de setembro de 1835, aquando da 1.ª reunião da Comissão Municipal liderada por António Ribeiro de Queiroz Moreira, na sequência da autonomia municipal proclamada pela rainha D. Maria II, a celebração do Dia do Concelho é encarada como um momento de exaltação das capacidades de superação do território famalicense e das suas gentes, evidenciando-se a sua unidade, coesão e capacidade de realização presente. E quanto a isso Paulo Cunha não podia estar mais satisfeito, já que, disse, “dia após dia, Famalicão está mais motivado, enérgico, empenhado e com melhores condições para vencer os desafios futuros”.



Na sua intervenção, Paulo Cunha adiantou que, no presente, uma das metas já atingidas é a meta da população. “Vila Nova de Famalicão é um dos poucos municípios que continua a crescer, não só porque aqu i a queda da natalidade tem sido menor mas, sobretudo, porque temos sido suficientemente atrativos para aqui fixar casais jovens que preferem Vila Nova de Famalicão para viver, estudar e trabalhar”, disse.



O autarca atribui muito do reconhecido sucesso do concelho ao “dinamismo associativo” que, “muito tem ajudado” a encontrar e a dar respostas para as necessidades das pessoas e a afirmar o território. Por outro lado, o autarca salientou o “caráter empreendedor” dos famalicenses e das suas empresas e a dinâmica social, educativa, cultural e desportiva, que é prosseguida através das mais variadas instituições.



A atribuição dos “Selos Famalicão Visão'25” premia alguns dos bons exemplos prosseguidos no território e, mais do que isso, posicionam-se como um incentivo acrescido aos famalicenses, às Suas instituições e empresas para que prossigam projetos geradores de desenvolvimento e de sustentabilidade, reforcem os valores e a identidade do concelho e promovem a afirmação territorial.



Ontem foram distinguidos com o selo de qualidade Famalicão Visão 25, doze projetos, divididos por quatro categorias: Famalicão Made IN, B-Smart Famalicão, Famalicão Voluntário e Famalicão Comunitário.



*** Nota da C.M. de Vila Nova de Famalicão ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas