“Missão NERD” volta ao Hospital de Braga

Segunda-feira, dia 2 de outubro, o Hospital de Braga vai receber novamente a “Missão NERD”. O Projeto dos investigadores do INL- Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia vai percorrer diferentes espaços do Hospital com o propósito de mostrar a miúdos e graúdos que o mundo da ciência não é tão complicado como parece.



Facilitar o entendimento da ciência é precisamente o propósito da “Missão NERD”, uma iniciativa que visa descodificar alguns conceitos científicos através de atividades simples utilizando materiais do dia-a -dia.



Nesta sessão, os utentes do Hospital de Braga vão poder experienciar várias atividades, como é o caso de perfurar um balão sem o rebentar, fazer o cabelo ficar de pé, medir a sua altura em nanómetros ou ainda vestir-se como um nanocientista.



Programa “Missão Nerd”:

9h15 - Sala de Espera Hospital de Dia Oncológico

10h15 - Internamento de Pediatria

11h30 - Consulta Externa de Pediatria

12h15 - Consulta Externa de Oftalmologia e Otorrinolaringologia



*** Nota do Hospital de Braga ***

