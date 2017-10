Aluno da D. Maria II conquista bronze na Olímpiada de Física

Uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze. Foram estas as conquistas da equipa portuguesa, constituída por quatro estudantes, que se apresentou em Armenia, na Colombia, para competir na XXII Olimpíada Ibero-americana de Física. Assim foi igualado o melhor resultado de sempre das participações portuguesas nestas olimpíadas.



A XXII Olimpíada Ibero-americana de Física contou com 67 estudantes finalistas do ensino secundário de 19 países. No final de duas longas e difíceis provas de Física (uma prova teórica e uma prova experimental) o vencedor foi um estudante do Brasil.



O ‘team-leader’ que acompanhou a delegação portuguesa à Colombia, Rui Travasso, faz um balanço extremamente positivo da prestação portuguesa: “É um resultado brilhante. Todos os estudantes foram premiados, obtivemos uma medalha de ouro, e superámos o alto nível de prestação que a equipa portuguesa nos tem habituado nos últimos anos”.



A equipa incluiu um aluno do Agrupamento de E scolas D. Maria II, de Braga, Manuel Domingues Brandão, que arrecadou a medalha de bronze.



As Olimpíadas de Física são uma actividade promovida pela Sociedade Portuguesa de Física com o patrocínio do Ministério da Educação e Ciência, da Agência Ciência Viva e da Fundação Calouste Gulbenkian.

O treino da equipa decorreu no Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, integrado nas actividades da escola ‘Quark!’ de Física que neste ano foi suportado inteiramente pelo Departamento de Física da Universidade de Coimbra.



Manuel Brandão é aluno do Agrupamento de Escolas D. Maria II - Braga e integra o Projecto ‘Excelência Académica do Agrupamento’ que nos últimos anos tem proporcionado vários prémios nacionais e Internacionais ao Agrupamento. Este protejo é coordenado pelo docente João Paulo Vieira. O aluno foi acompanhado ao longo do ano lectivo passado pelo docente Paulo Sousa no âmbito das Olimpíadas Nacionais de Física.

