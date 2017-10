Aliar a arquitectura ao património para conhecer a cidade histórica

Conhecer o património histórico da cidade dos Arcebispos através da arquitectura. Foi este o desafio lançado, ontem, pela Associação Braga + que convidou os mais pequenos a recriarem os edifícios mais emblemáticos da cidade.



‘ArquiBrinca’ foi o nome dado ao workshop promovido pela associação, que decorreu no Museu D. Diogo de Sousa, onde os mais novos, e seus familiares, foram desafiados a ‘construir’ alguns dos mais mais emblemáticos representantes do património edificado de Braga com base no sistema de construção modular da Lupo, patenteado pelo arquitecto espanhol Fermín Blanco.

Ao longo da actividade, e tendo por base um conjunto de peças básicas, com formas e medidas proporcionais, os mais no- vos foram ultrapassando os diversos desafios e graus de dificuldade que a actividade impunha.



Luciano Duarte, presidente da Braga + referiu que esta iniciativa teve como objectivo alargar o leque de actividades que associação leva a cabo e que são, na sua maioria, dirigidos aos adultos. “As no ssas actividades baseiam-se em roteiros patrimoniais, debates, iniciativas para um público adulto. Nunca tínhamos feito nenhuma actividade para as crianças. Por isso, decidimos lançar esta experiência”, diz.



Uma Mãe de Água (Sete Fontes), o Arco da Porta Nova, a Torre de Menagem e a Sé de Braga foram os monumentos da cidade recriados pelos mais novos.



Com graus de dificuldade distintos, algumas das construções atingiram os dois metros de altura. “No caso da Sé de Braga a construção atinge 2,30 metros. A Mãe de Água atinge apenas 80 centímetros”, diz a coordenadora da actividade, Isabel Caldeira



A responsável afirma ainda que o primeiro objectivo a ser alcançado nesta actividade é mostrar aos mais novos que “as peças são todas proporcionais e que existe uma geometria, surgindo posteriormente a componente patrimonial”.



“Temos de começar muito cedo a apresentar os nossos monumentos às crianças. E nada melhor que a brincar”, justifica ainda Isabel Caldeira.

