ACUF inaugura estátua ao ex-combatente

autor Redacção num. de artigos 34077

A Associação de Ex-Combatentes do Ultramar de Ferreiros (ACUF) inaugurou ontem à tarde um monumento alusivo aos ex-combatentes. A estátua em bronze é da autoria de Manuel Moura, sócio desta colectividade recentemente falecido.



“Este monumento é uma homenagem a todos os ex-combatentes que estiveram no Ultramar a lutar pela pátria”, explica Francisco Araújo, presidente da ACUF.



O responsável conta que a estátua foi adquirida à família de Manuel Moura e colocada em local de destaque, em frente à nova sede da ACUF, porque “é uma peça muito bonita, que merece ser apreciada e valorizada, além de que foi feita pelas mãos de um colega que também esteve no Ultramar a lutar”. Esta era uma homenagem que há muito a ACUF queria realizar aos e x-combatentes e agora foi possível concretizar.



A estátua fica em frente à sede da Junta de Freguesia de Ferreiros, edifício que alberga agora também a sede desta associação. “Fizemos a mudança para esta nova sede há cerca de dois meses. Penso que aqui estamos melhor situados”, diz Francisco Araújo, recordando que a colectividade estava sediada no pavilhão gimnodesportivo de Ferreiros.



A cerimónia de inauguração do monumento contou com a participação de algumas dezenas de pessoas que quiseram também associar-se à homenagem aos ex-combatentes.



A ACUF é uma associação dinâmica. Depois desta homenagem está já a preparar o magusto que vai proporcionar aos associados e também o almoço de Natal. Actualmente conta com 180 os associados.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas