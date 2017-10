Air Play: espectáculo de circo inovador é destaque do trimestre

‘Air Play’, apresentado como “um transformador e inigualável espectáculo de artes circenses”, sobe ao palco do Theatro Circo, de 14 a 17 de Dezembro, em exclusivo e com estreia em Portugal, pela companhia nova-iorquina Acrobuffos.



O espectáculo terá oito sessões e é o ponto alto da programação do Theatro Circo no último trimestre de 2017.



‘Air Play’ é o espectáculo moderno que dá vida ao ar que respiramos. “Guarda-chuvas voadores, balões enormes, papa- gaios gigantes a flutuar sobre a plateia e o maior globo de neve que alguma vez foi visto farão com que suspiremos de admiração e riamos até cair para o lado. Air Play é a aventura circense de dois irmãos que viajam pelo surreal mundo do ar, transformando o comum em objectos de beleza invulgar. Aqui, os tecidos dançam no vento, os balões ganham vontade própria, o confetti transforma-se no céu nocturno e a enorme manta de seda flutua, alterando para sempre o seu futuro” — lê-se na apresentação do espectáculo.



Uma criação da dupla Seth Bloom e Christina Gelsone, ‘Air Play’ mistura a arte circense e o teatro de rua com a arte do visionário escultor de Brooklyn Daniel Wurtzel. Com imagens visuais que parecem ter caído do céu, esta ode poética à infância vai encantar e surpreender miúdos e graúdos.



Seth Bloom e Christina Gelsone conheceram-se num circo no Afeganistão, viveram juntos na Escócia onde actuavam na rua e casaram-se na China.



Desde então, tornaram-se parceiros ‘clown’ em 2006 e criaram sete espectáculos apresentados em festivais internacionais de circo em mais de 20 países.



Foram a principal atracção no renomado Big Apple Circus - programa artístico dedicado aos melhores espectáculos de circo do mundo - que tem lugar todos os anos no Lincoln Center em Nova Iorque, tendo chegado a participar no Late Night With David Letterman.

‘Air Play’ promete levar o público mais novo como o mais adulto a momentos de glória cómica e a resgatar os mais largos sorrisos nesta performance visual e teatral que ficará certamente na memória de todos.



Os ingressos já estão à venda e custam 15 euros (7,5 euros com Cartão Quadrilátero) e há um desconto dedicado às famílias (na compra de 4 ou mais bilhetes, há lugar a um desconto de 25%).

Os bilhetes estão disponíveis em www.theatrocirco.bol.pt, na bilheteira do Theatro Circo, lojas Fnac e estações CTT aderentes.

