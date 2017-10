Vila Nova de Famalicão: Feira Grande de S. Miguel regressa à praça

É um ponto de venda e de encontro de agricultores, artesãos e outros expositores que participam na Feira Grande de S. Miguel de Vila Nova de Famalicão. “É uma forma de promover os produtos e o trabalho de cada um dos expositores”, afirma Margarida Meira, de Gondifelos, que é já uma presença habitual nesta feira com os seus produtos da terra. Arminda Fernan- des veio de Brufe e não perde uma feira.



“Vale a pena estar aqui. É uma feira muito bonita e devia existir mais feiras deste género”, contou a agricultora enquanto ajeitava a fruta da sua banca. Considerada uma das tradições mais antigas e genuínas de Vila Nova de Famalicão, a Feira Grande de S. Miguel tem como palco a Praça D. Maria II e conta com vários momentos de animação e muita alegria, fazendo reviver os costumes de há vários séculos associados às gentes de Famal icão. O frenesim do mercado voltou à Praça D. Maria II, com Mercado de S. Miguel, o artesanato, as tasquinhas, os cantares tradicionais e os produtos mais frescos e naturais da terra a atraírem muita gente à feira. As tradições de outrora saíram à rua com o desfile de charretes e a gala equestre, para além da exposição de gado bovino e equino que decorre durante o evento que encerra hoje com a desfolhada minhota.



O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, salienta a importância histórica do evento, que “transporta para o presente e para o conhecimento das novas gerações, as tradições e os costumes que remontam às origens do concelho”, realçando ainda a dimensão turística e a vertente comercial associada à feira, uma vez que dá aos agricultores do concelho a possibilidade de escoarem os seus produtos.



