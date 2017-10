Re-food Famalicão quer provocar a mudança nos beneficiários

Com um ano e meio de existência, a dinâmica do Re-food de Vila Nova de Famalicão é grande e quer fazer a diferença. A convicção manifestada por Estefânia Pereira, coordenadora do núcleo do Re-food Vila Nova de Famalicão.



“O nosso objectivo é podermos ser agentes de mudança na vida dos beneficiários, ou seja, que sejamos uma resposta provisória, que as pessoas tenham vontade de fazer mais e que um dia deixem de precisar do Re-food”, afirmou Estefânia Pereira, sublinhando o pioneirismo da ideia. Para concretizar este objectivo que vai além da resposta “assistencialista”, o Re-food Famalicão está a “promover acções de formação que visam apoiar a procura activa de emprego e promover competências das pessoas, trabalhando a auto-estima”.



Estefâ nia Pereira faz um balanço positivo de um ano e meio de existência do Re-food de Vila Nova de Famalicão. “Temos 136 voluntários e estamos a resgatar e a distribuir cerca de 1700 refeições completas diariamente. Estamos ainda apoiar cerca de 10 instituições do concelho”.

A coordenadora existência do Re-food de Vila Nova de Famalicão afirma que “não há lista de espera, mas todas as semanas são sinalizadas novas situações ou há pessoas que vêm cá bater à porta a pedir ajuda”. Um número que Estefânia Pereira garante que tem vindo a crescer, “o que implica mais voluntários e mais fontes de alimento”.



O dia do Re-food Famalicão foi vivido com muita alegria num saudável convívio entre todos os voluntários, onde não faltaram jogos tradicionais e muita música.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas