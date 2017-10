“Estamos alerta e mais do que nunca temos de jogar unidos”

Confiantes, com a moral no nível máximo, mas “desconfiados” do adversário, é desta forma que a equipa dos Guerreiros do Minho vai entrar em campo, frente ao Estoril-Praia, na partida da 8.ª jornada da I Liga. Abel Ferreira apela mesmo à união da equipa, e dos adeptos, para tentar somar mais uma vitória.



“Em função daquilo que tem sido o adversário, espera-nos um jogo extremamente difícil. Mais do que nunca, o Estoril quer fazer um bom resultado. É uma equipa com bons executantes, jogadores jovens, com muita qualidade. Uma equipa organizada e bem orientada. Tivemos a oportunidade de ver o jogo contra o Sporting CP e percebemos as dificuldades que criou. Estamos alerta e mais do que nunca vamos precisar de estar juntos, da força dos nossos adeptos… e o cenário que nos deparamos é de grande exigência e dificuldade”, disse ontem o treinador do SC Braga, na antevisão do encontro, em declarações no site oficial do clube.



A equipa bracarense vai encer rar hoje um ciclo exigente de jogos a cada três dias. Há naturalmente desgaste no plantel liderado por Abel Ferreira, depois do jogo europeu a meio da semana — vitória por 2-1 ao Istanbul Basaksehir — mas o treinador arsenalista não usa esta desculpa e só pensa no triunfo.



“Desde o início a nossa motivação é intrínseca e vem de representar este clube… o que nos orienta são os nossos objetivos. É por eles que vamos lutar. Temos de respeitar todos os adversários e cada jogo começa do zero. Cada jogo, para nós, é mais uma oportunidade. E amanhã (hoje) temos mais uma oportunidade de sermos fiéis ao nosso objectivo de campeonato: andar nos quatro primeiros. Quando o árbitro apitar estaremos com mais vontade de nos superar. Temos dado resposta a todas as dificuldades”, realçou o treinador.



Com Sequeira lesionado, Rosic também (partiu a clavicula), Abel Ferreira afirmou que quer dedicar a vitória de hoje aos “jogadores lesionados no plantel”.

