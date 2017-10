Guimarães: Casa da Memória vence Prémio Europeu de Turismo Cultural Sustentável

autor Redacção num. de artigos 34077

O projecto Casa da Memória de Guimarães acaba de ser premiado com o segundo prémio Europeu de Turismo Cultural Sustentável (Destination of Sustainable Cultural Tourism) atribuído pela ECTN - European Cultural Tourism Network.



A atribuição decorreu numa sessão realizada na cidade romena de Sibiu, onde teve lugar a 10.ª Conferência Internacional de Turismo Cultural na Europa. A Casa da Memória, que em Setembro de 2016 foi visitada pelo Congresso Anual da ECTN, o qual decorreu no território da Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM Ave), recebeu o prémio pelo modo como recuperou património industrial e se liga à população e aos visitantes, criando um centro cultural que garante a interpretação da história, do património material e imaterial de Guimarães, com excelência a nível europeu.



A Casa da Memória concorreu na final com mais 11 competidores, após uma primeira selecção a nível europeu, perdendo apenas para o projecto Romeno de Ecovias Culturais tendo ficado à frente do projecto Solin da Croácia e do projecto de recuperação das lagoas de Veneza apresentado pela região do Veneto.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas