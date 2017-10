Mallu Magalhães apresenta “Vem” na Casa das Artes em Famalicão

Vila Nova de Famalicão é uma das primeiras cidades portuguesas escolhidas por Mallu Magalhães para a apresentação do seu quarto disco de originais - “Vem”. A cantora paulista tem concerto marcado na Casa das Artes este sábado, dia 7 de Outubro, naquela que será a sua estreia em palcos famalicenses.



O disco, que já foi apresentado no Brasil, foi lançado em Junho deste ano, conta com a produção de Marcelo Camelo e é já considerado pela crítica como “o mais brasileiro dos seus álbuns”.

Neste concerto Mallu Magalhães regressa ao formato de apresentação com banda e sobe ao palco acompanhada por 6 músicos, todos eles portugueses.



Natural de São Paulo, Mallu Magalhães estreou-se em 2007, com 14 anos, quando lançou quatro músicas através da plataforma Myspace que lhe deram alguma exposição mediática. Lançou dois álbuns homónimos em 2008 e 2009, aos quais se seguiram 'Pintanga' (2011) e agora 'Vem'.



