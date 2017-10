CIM do Ave apoia a Qualificação das PME

O Projeto IN.AVE 2020 - Qualifica PME pretende contribuir para dar resposta aos desafios existentes na região do Ave no que respeita à Inovação e Competitividade das PME; com repercussões positivas no aumento do nível de produtividade, na criação de riqueza e no desenvolvimento económico e social deste território.



Neste sentido este projeto ambiciona desenvolver ações integradas em torno do eixo “conhecimento - capacitação - cooperação - coopetição”, que reforcem as estratégias de inovação das PME da região do Ave, em torno de fatores críticos de competitividade.





O Projeto IN.AVE 2020 - Qualifica PME tem como destinatários 25 PME da região do Ave, que demonstrem espírito crítico e abertura para a introdução de fatores de inovação, com vista ao desenvolvimento de novos produtos/serviços e/ou processos, e que revelem necessidades de serem intervencionadas ao nível do reforço da sua capacitação para prosseguirem a sua estratégia de inovação e modernização.



O projeto 'IN.AVE - Qualifica PME' será desenvolvido até outubro de 2018.



A participação é gratuita, mediante inscrição e seleção.

A seleção das candidaturas é da inteira responsabilidade da CIM do Ave, não havendo lugar a recurso.

