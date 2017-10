Póvoa de Lanhoso: Projecto Hypatiamat pretende melhorar aprendizagem da matemática

O Projecto Hypatiamat foi apresentado à comunidade educativa do concelho da Póvoa de Lanhoso, nas instalações da Escola Prof. Gonçalo Sampaio.



O Projecto Hypatiamat surgiu como resposta à preocupação crescente sobre o desempenho escolar na matemática e pretende, essencialmente, promover a excelência e o desenvolvimento do sucesso escolar, nesta disciplina.



“Este é um dos projectos que será implementado ao abrigo do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Ave, desenvolvido no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Ave, e que será promovido com o obj ectivo de definir novas abordagens educacionais a desenvolver nos estabelecimentos escolares dos diversos municípios abrangidos, incluindo-se aqui os estabelecimentos pertencentes aos dois agrupamentos de escolas existentes na Póvoa de Lanhoso e que teve por base o Plano de Acção Estratégica dos Agrupamentos de Escola”, esclarece a Vereadora da Educação da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Gabriela Fonseca.



A implementação do projecto será coordenada por docentes da Universidade do Minho.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. da Póvoa de Lanhoso ***

