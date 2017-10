Teatro Municipal de Caminha acolhe peça de teatro “Sabina”

O Valadares, Teatro Municipal de Caminha vai acolher a peça de teatro “Sabina”, uma adaptação de “Sabina Freire” de Manuel Teixeira Gomes, pela companhia de teatro algarvia ALTEATRO, no dia 7 de outubro, pelas 21H30. O bilhete tem o valor de 5€ e pode ser adquirido nos Postos de Turismo do Concelho.



Esta peça de teatro é promovida pela Krisálida, no âmbito do seu programa de acolhimento - KRISÁLIDA AKOLHE e conta com o apoio do Município de Caminha.



“Sabina” é uma adaptação de “Sabina Freire” de Manuel Teixeira Gomes. É de resto a única peça de teatro escrita por Manuel Teixeira Gomes, o sétimo presidente da Primeira República Portuguesa.



No Valadares, os espectadores vão poder assistir a uma comédia satírica, onde os atores nos vão apresentar “sem pudor, com humor e ironia, algumas características, hábitos e costumes bem portugueses”.



Na sinopse pode ler-se: “no espetáculo, D. Maria, don a da maior fortuna do Algarve, conservadora e somítica, vê o seu único filho casar com uma estrangeira, a livre e progressista Sabina. O atrito entre elas é inevitável e pode ter graves consequências. Vinda das grandes metrópoles, Sabina estranha alguns hábitos e formas de estar, de ver o mundo, sobretudo os da sua sogra e do seu séquito de seguidores”.



“Sabina” vai ser interpretada por Ana Bárbara Soares, André Cabrita, Filipe Gonçalves, Jorge Freitas, Lisete Martins, Miguel Telmo, Neuza Correia e Pedro Ramos. Os figurinos estão a cargo de Miguel Morazzo; a cenografia de Pedro Ramos e Tó Quintas; a sonoplastia de Coletivo e Susana Nunes; a costura do Atelier Maria Gonzaga e a fotografia, produção e operação técnica de Hugo Fernandes. A Dramaturgia e encenação são da responsabilidade de Pedro Ramos.



Os bilhetes têm o preço de 5€ e podem ser adquiridos nos Posto de Turismo de Caminha e de Vila Praia de Âncora e no próprio dia no Valadares, Teatro Municipal de Caminha.

