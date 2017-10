Dia Mundial da Saúde Mental assinalado em Amares

autor Redacção num. de artigos 34091

No âmbito da comemoração do dia Mundial da Saúde Mental, que se celebra

anualmente, desde 1992, a 10 de outubro, a Unidade de Cuidados na

Comunidade (UCC) de Amares do ACeS Cávado II - Gerês/ Cabreira, em

parceria com a Ordem dos Enfermeiros, o Município de Amares, a Delegação

da Cruz Vermelha Portuguesa de Amares e o Agrupamento de Escolas de

Amares, vai realizar, pelo terceiro ano consecutivo, o evento

“SeMenteVital III - cuidar para colher”. A iniciativa vai ter lugar no

próximo no dia 11 de outubro em Amares.



O evento encontra-se organizado em dois momentos: o primeiro, no período

da manhã (a funcionar das 9h30 às 12h30, na Delegação da Cruz Vermelha de

Amares), vai contar com uma oficina cujo tema é “Promoção da saúde mental,

estratégias nos locais de trabalho”, dirigido a profissionais que

desenvolvam o seu trabalho em instituições da área da saúde, educação,

município e Instituições de Solidariedade Social, com capacidade de 30

participantes por sala.



O segundo período, que decorrerá da parte da

tarde, terá início às 14h15, no Auditório Conde Ferreira em Amares, e vão

ser apresentados dois painéis com os temas “Promovendo a saúde mental…” e

“Doença mental, depois do diagnóstico que futuro?”.



Este evento tem como objetivo fundamental a partilha e a divulgação do

trabalho, das experiências e dos modelos de intervenção comunitária no

âmbito da promoção da saúde mental. Pretende, ainda, refletir sobre a

importância do acompanhamento da pessoa com doença mental em contexto

comunitário. É intenção da organização, com a colaboração dos presentes,

proceder à análise das dificuldades/barreiras que possam comprometer, a

efetiva implementação, das equipas domiciliárias de cuidados continuados e

integrados em saúde mental nos cuidados de saúde primários.



A participação é gratuita e dá direito a certificado de participação. Os

interessados podem optar por se inscrever nos dois períodos ou apenas num

deles de acordo com o interesse individual, sempre sujeita à capacidade do

auditório.

