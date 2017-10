UMinho ensina Português para estrangeiros há 25 anos

É com mais de 80 alunos dos quatro cantos do mundo e com a expectativa de chegar à centena, que o BabeliUM - Centro de Línguas do Instituto de Letras e Ciências Humanas arranca a 25.ª edição do curso anual de PLE - Português Língua Estrangeira. O certo é que há cada vez mais “interesse” em aprender português, até porque é uma das línguas mais faladas no mundo.

O arranque oficial desta edição simbólica teve lugar ontem, mas haverá vários momentos celebrativos ao longo dos próximos oito meses.



Bernhard Sylla, director do BabeliUM, e Henrique Barroso, coordenador do curso PLE, deram as boas-vindas aos novos alunos deste curso, que terminará em Maio de 2018.

“Para nós é um grande orgulho estarem connosco aqui a celebrar este meio século que já tem este nosso curso PLE e nada melhor do que festejar a data com os próprios alunos e também com várias personalidades de renome, quer do mundo científico, quer do mundo socio-político que se juntarão a nós, durante as actividades promovidas para celebrar ”, disse o director do BabeliUM.



“Temos uma vasta experiência no ensino do Português como língu a estrangeira e uma grande organização na ministração deste projecto”, disse.

Bernhard Sylla frisou que “não é apenas por motivos económicos” que se aprende uma língua nova, “pois há todo um património que é transmitido - é um tesouro espiritual e cultural que aprende com uma nova língua”. São precisamente esses aspectos culturais, típicos de Braga e da região minhota, que se dão a experienciar também neste curso.



Sylla sublinhou, ainda, o facto de a UMinho “dar todo o apoio” a este curso, sob a perspectiva multilinguística mas também porque o próprio curso faz a promoção da UMinho lá fora.

O coordenador do curso PLE destacou, na cerimónia de boas-vindas aos novos alunos, que “as línguas são janelas para o mundo”.



Barroso indicou como novidades para esta edição do PLE, a oferta dos manuais pela primeira vez aos alunos. Outra das novidades é o facto de o própro BabeliUM estar envolvido num projecto maior, juntamente com outros quatro países da União Europeia numa publicação com foco especial nos Direitos Humanos, em que o centro participou na revisão do Português.

