Este São Pedro mantém tradição com desfolhada

A Comissão de Festas de São Bento, da freguesia de Este S. Pedro, organizou uma desfolhada que contou com o apoio da junta de freguesia. À moda antiga, os participantes apanharam o milho durante a tarde e à noite, no adro da igreja de São Pedro, realizaram a desfolhada.

Os membros da Comissão de Festas de São Bento e demais fregueses que se juntaram à actividade foram desfolhando o milho com alegria e cantares. Carlos Dias, presidente da comissão, explicou o objectivo desta acção:“temos vindo a realizar esta desfolhada que é já uma tradição da nossa freguesia. Queremos manter esta actividade e, para isso, esperamos poder envo lver a população”, disse.



Manuel Carvalho, presidente da Junta da União de Freguesias de Este (São Pedro e São Mamede), marcou presença no evento congratulando a comissão de festas pela organização da desfolhada. “O património cultural de uma freguesia também se preserva através destas iniciativas. Em boa hora a Comissão de Festas de São Bento organizou esta desfolhada, que aos mais graúdos faz lembrar o antigamente e que aos mais novos traz curiosidade para conhecerem o passado e história da freguesia. Continuaremos a apoiar estes movimentos, uma posição que mantemos desde a primeira hora”, disse o autarca.

