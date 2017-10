Período crítico de incêndios florestais prolongado

O período crítico de incêndios florestais foi alargado até meados deste mês de Outubro, dadas as condições climatéricas excepcionais que se fazem sentir nesta altura.

Por isso mesmo, o Município de Braga lança o aviso à população para tomar medidas preventivas - tal como enuncia o decreto do governo de 29 de Setembro, indicando, assim, várias directivas e proibições como o facto de não ser permitido a realização de queimadas, nem de fogueiras para recreio ou lazer, ou para confecção de alimentos; queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração ou utilizar de equipamen tos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confecção de alimentos.



É igualmente proibido lançar balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes; fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem; bem como a fumigação ou desinfestação em apiários com fumigadores que não estejam equipados com dispositivos de retenção de faúlhas.

Está também proibida a circulação de tractores, máquinas e veículos de transporte pesados que não possuam extintor, sistema de retenção de fagulhas ou faíscas e tapa chamas nos tubos de escape ou chaminés.

