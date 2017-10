Tasquinha Ricardo: refeições à medida que fazem lembrar a comida de casa

Depois de estudar e adquirir experiência no estrangeiro na área de gestão hoteleira e restauração, Ricardo Ribeiro decidiu abraçar um projecto na sua cidade natal. A Tasquinha do Ricardo (antiga Taberna Portuguesa), na Rua de S.Sebastião, na Cividade, é o espaço que Ricardo Ribeiro dirige há alguns meses e que funciona à base de diárias. “Tomei conta do negócio em Maio e hoje temos um serviço bastante melhor”, diz o gerente, adiantando que nesta tasquinha são servidas diariamente perto de uma centena de diárias.



Por um preço de cinco euros, o cliente pode escolher entre um prato de carne ou peixe.

Se preferir levar a refeição para casa, através do serviço de takaway, esta tem um custo de apenas 4 euros.

Encerrado a partir das 19 horas, a tarde na Tasquinha Ricardo é preenchida com ‘Petiscos da Avó’, a partir das 15 horas. Neste período pode saborear as famosas pataniscas, o s verdinhos, as petingas, a punheta de bacalhau, as moelas, o prego no pão, entre muitas outras.



A Tasquinha Ricardo apresenta ainda as sextas-feiras temáticas, com um prato regional que é servido à hora de jantar, mediante reserva. Neste dia pode provar, por exemplo, Arroz de Pica-no-Chão, Massa de Coelho do Campo, Papas de Sarrabulho, Tripas à Moda do Porto, Bacalhau à Braga, Bacalhau à Zé do Pipo, entre outros.



Ao domingo são servidos também alguns dos pratos mais característicos da gastronomia regional com o Cabrito no Forno, Polvo à Lagareiro, Bacalhau à Braga ou Vitela no Forno.

“Todas as refeições tem um toque especial da nossa cozinheira”, diz Ricardo Ribeiro.

Para o Verde Cool o espaço preparou para os seus clientes bolinhas recheadas de carne, queijo e chourição acompanhado por três molhos diferentes e por um copo de vinho ‘Muralhas’. Tudo por 3 euros.

