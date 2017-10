Município de Vila Verde oferece livros e fichas ao 1.º ciclo

A Câmara Municipal de Vila Verde fornece, gratuitamente, no corrente ano lectivo, todos os livros de fichas de trabalho a todos os alunos do primeiro ciclo do ensino básico do concelho. O presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, António Vilela, congratula-se “com a forte aposta que a Câmara Municipal de Vila Verde sempre fez e está a fazer na educação, não só com o enorme investimento já feito na total requalificação do parque escolar concelhio, mas também com o facto de, anualmente, o orçamento do município destinar a mais grossa fatia, na ordem dos 35 por cento, ao sector da educação.”



Em complemento da decisão do Governo de oferecer os manuais escolares a todos os alunos do 1.º ciclo, a câmara decidiu, no âmbito da forte política de acção social que tem vindo a desenvolver, de há vários anos a esta parte, implementar mais uma importante medida de efectivo apoio a todas as famílias vilaverdenses, oferecendo todos os livros onde os alunos realizam actividades e exercícios escolares fundamentais para a consolidaç ão de conhecimentos e desenvolvimento de competências nas várias áreas disciplinares que estudam.

Assim, em virtude desta iniciativa da vereação do PSD na Câmara Municipal de Vila Verde, todos os estudantes do concelho de Vila Verde beneficiam já, neste momento, de completa gratuitidade no que a manuais escolares e a fichas de trabalhos diz respeito.



No âmbito da acção social escolar, é ainda de sublinhar que a câmara assume também, há vários anos, o pagamento de todas as despesas com transportes escolares dos alunos da educação pré-escolar e do ensino básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos), paga 50 por cento das despesas com transportes escolares a todos os alunos do ensino secundário e oferece bolsas de estudo a várias dezenas de alunos do ensino superior. “Também em matéria de transportes escolares e de fornecimento de livros, no concelho de Vila Verde, pode claramente dizer-se que o ensino é completamente gratuito para todas as crianças da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico”, defendeu António Vilela.

