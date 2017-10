Nova sede da banda de música dignifica Riba de Ave

“Há muitos anos que Riba de Ave não vivia um momento como este. É um momento histórico e único”. Foi desta forma que o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, inaugurou a nova sede da Banda de Música de Riba de Ave, instalada no antigo Posto da GNR.



O edifício que estava em estado de abandono ganhou nova vida e uma nova cor com as obras de adaptação e reabilitação dos espaços. “Não é por acaso que estão aqui presentes tantos ribadavenses que quiseram associar-se a esta iniciativa. Recuperamos um edifício com uma marca histórica muito importante para a vila e demos-lhe uma nova utilidade através de um investimento muito importante na formação musical e cultural das novas gerações”, acrescentou.



Visivelmente emocionado com a cerimónia estava o presidente da associação, Artur Duarte Silva que considerou o “momento marcante”. Depois de “perco rrermos várias casas emprestadas com gerações de músicos e de responsáveis, cá estamos finalmente na nossa casa. Temos espaço para crescer, para educar para a música e para desenvolver novos projectos”, referiu.



A nova sede da associação representa também os primeiros passos para a criação da Escola de Música. “O novo edifício dá-nos maior sustentabilidade para o futuro da banda, concretizando uma verdadeira escola de música, valorizando o nosso projecto e criando uma maior proximi-dade com as pessoas”, acrescentou Artur Duarte Silva.



O edifício localizado no centro da vila e pertencente à Fundação Narciso Ferreira foi cedido a título gratuito à Associação Cultural Banda de Música de Riba de Ave, através da assinatura de um contrato de comodato, que envolve também o município. Para além do projecto para as obras de adaptação, a autarquia contribui ainda com um apoio financeiro de 108 mil euros.

