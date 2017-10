Fafe assinala Implantação da República com sessão solene

O Município de Fafe vai comemorar o 107º aniversário da Implantação da República, no próximo dia 5 de Outubro, com uma sessão solene evocativa da efeméride, onde serão homenageadas personalidades fafenses com a Medalha de Mérito Concelhio.



As comemorações arrancam às 9 horas, com a Alvorada de Morteiros, seguindo-se, às 10h15, o Hastear da Band eira no edifício dos Paços do Concelho, com o desfile da Fanfarra dos Escuteiros de Fornelos.



A partir das 10h30, tem lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Fafe, a Sessão Solene que homenageará cinco personalidades fafenses com a Medalha de Mérito Concelhio.



