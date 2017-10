Pinto da Costa marca arranque do ano escolar da Escola Superior de Saúde do Politécnico de Viana do Castelo

'Ciência com Vida e Vida com Ciência' serve de mote para a conferência que marca a abertura do ano escolar na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESS-IPVC). A iniciativa que terá lugar a 18 de outubro a ESS tem como convidado principal o professor catedrático e médico legista José Pinto da Costa.



O evento que pretende por dar as boas vindas a todos os alunos da ESS-IPVC terá inicio às 15 horas.



