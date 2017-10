Ponte de Lima: EDP melhora a qualidade de serviço na Freguesia de Gondufe

A EDP Distribuição colocou em exploração um novo posto de transformação na freguesia de Gondufe, concelho de Ponte de Lima, cujo objectivo é o de reforçar e melhorar a qualidade de serviço do fornecimento de energia eléctrica.



O Vice- Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Gaspar Martins, o Presidente da Junta de Freguesia de Gondufe, Carlos Batista e o representante do Director de Redes e Clientes Norte, Eng.º Miguel Pinto, procederam à ligação do novo Posto de Transformação (PT), com uma potência Instalada de 50 kVA. Para o efeito foram construídos 0,1 km de rede aérea MT e 500mts de rede aérea BT num investimento de vinte e cinco mil euros.



Com a entrada em exploração do referido PT foram eliminadas as quedas de tensão, melhorada a rede de Baixa Tensão e de iluminação pública e reduzidas as perdas de energia na rede.



Desta forma, fica também garantida a disponibilização de potência para a satisfação de novas solicitações de energia eléctrica para estas zonas, com uma qualidade de serviço excepcional.



