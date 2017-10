Vila Verde: Casa do Conhecimento presente na Noite Europeia dos Investigadores

A Casa do Conhecimento de Vila Verde participou na Noite Europeia dos Investigadores 2017 numa parceria dinâmica com a STOL - Science Trough Our Lives. Esta iniciativa decorreu no dia 29 de setembro, no edifício dos Congregados, em Braga, onde estiveram disponíveis inúmeras actividades de carácter experimental e demonstrativo relacionadas com as áreas científicas da Biologia, Geologia, Ambiente, Física, Óptica, Matemática, Estatística, Computação, Química, Educação e Psicologia.



Engenhos Interativos foi a experiência apresentada pela Casa do Conhecimento num stand expositivo e interactivo que apelou à literacia digital ao mesmo tempo que alertou para a importância da reciclagem , da reutilização e do respeito pelo ambiente. No stand estiveram disponíveis alguns módulos lúdico-didáticos, aos quais foi adicionada uma componente de programação e de electrónica por forma a torná-los interactivos ao toqu e.



O módulo Engenhos Interativos contou com a visita de inúmeros participantes, de diferentes idades, que experimentaram as interacções mostrando interesse pela curiosa junção de resíduos do dia-a-dia com programação e electrónica, assim como pelo efeito desta combinação.



A par com a experiência Engenhos Interactivos estiveram expostas muitas outras de carácter diversificado, tais como: Um 100 número de Scientiae nos objetos do dia-a-dia; Minerais à vista; Um rio na minha mesa; Óptica e Visão; Vês o que eu vejo?; Partículas em todo o lado!; Filmes finos no dia-a dia; Computação; CTEM MatLab; Chemistry World 2017; Enigmas do dia-a-dia… experimenta e descobre a explicação Química!; Não imaginava ter uma memória de elefante! Os limites (in)calculáveis da memória humana; As ciências à nossa volta.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Vila Verde ***

