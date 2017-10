Aluna da Ent´Artes na Quorum Ballet - Companhia de Dança

autor Redacção num. de artigos 34109

A Aluna Margarida Carvalho, da Ent´Artes - Escola de Dança de Braga ingressou no “Projecto Quorum” depois de uma audição prestada à prestigiada Companhia de Dança - Quorum Ballet.



O “Projecto Quorum” funciona como uma jovem companhia de dança, com objectivos diversos , para além dos de um atelier coreográfico, com elevados níveis de assiduidade e empenho exigidos aos seus participantes, assim como a procura da possibilidade de circulação para apresentação dos trabalhos criados, especialmente com a Companhia Quorum Ballet.



O “Projecto Quorum” tem como objectivo incentivar e formar os bailarinos que tenham objectivos ao nível da sua profissionalização.



A Companhia Quorum Ballet é uma companhia de Dança Contemporânea, com provas dadas em diversos palcos mundiais. Em Dezembro a Ent´Artes - Escola de Dança tem já agendado um Curso para os seus alunos com Daniel Cardoso Director Artístico, Coreógrafo e Bailarino da Quorum Ballet.

De salientar que a Margarida Carvalho fez toda a sua formação sob a orientação dos professores da Ent' Artes - Escola de Dança, tendo sido distinguida com vários prémios como bailarina e coreógrafa. A Margarida é assim, a primeira aluna da Ent'Artes a assumir a dança profissionalmente.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas