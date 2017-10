Ponte da Barca associa-se ao II Congresso Internacional das Vinhas e dos Vinhos

Ponte da Barca acolhe, no dia 26 de Outubro, a partir das 9 horas, no Auditório da Epralima, uma das sessões do II Congresso Internacional das Vinhas e dos Vinhos, organizado pela Associação Portuguesa de História da Vinha e do Vinho (APHVIN/GEHVID).



A iniciativa, que vai decorrer entre 25 e 28 de Outubro, nas Regiões Demarcadas do Douro, Dão e Vinhos Verdes tem como intuito, entre outros, a actualização de conhecimentos nos domínios que respeitam à Histór ia, Vitivinicultura, Enologia, Regulamentação Jurídica das regiões abrangidas e evolução das estruturas comerciais, de Marketing e de Enoturismo.



O carácter internacional deste Congresso visa frutificar a troca de experiências com colegas investigadores nacionais e estrangeiros.



Em representação de cada região vitivinícola e, a par de Ponte da Barca, também o Porto, Nelas e Peso da Régua acolhem as restantes sessões que integram este Congresso.

