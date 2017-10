Mostra pública do projecto Imagine Conceptuale em Viana do Castelo

No próximo dia 14 de outubro, pelas 17.30 horas, no Edifício dos Paços de Concelho de Viana do Castelo, terá lugar a abertura de uma exposição de fotografia que será a primeira mostra pública do projecto Imagine Conceptuale.



Este projecto, promovido pelo Movimento de Expressão Fotográfica e apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, parte da interrogação “Que percepção terá da fotografia uma pessoa cega ou com baixa visão?” e pretende facilitar o acesso à arte e fomentar a expressão pessoal dentro do universo particular da fotografia.



No distrito de Viana do Castelo, o projecto foi desenvolvido em 2016 e 2017 com a parceria da Íris Inclusiva e envolveu crianças e adultos com deficiência visual de vários concelhos do distrito.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Viana do Castelo ***

