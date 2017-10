Celorico de Basto: Incêndio em casa deixa idosa desalojada

Uma mulher de 74 anos ficou, ontem, desalojada, na sequência de um incêndio numa casa do século XVIII, em Veade, Celorico de Basto. A proprietária deste solar classificado como imóvel de interesse público não sofreu ferimentos, segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Celorico de Basto. “À nossa chegada a casa já estava tomada pelas chamas, tentámos circunscrever para evitar que as chamas passassem à torre, dado tratar-se de uma casa classificada do século XVIII”, afirmou o comandante. O fogo nesta casa classificada terá começado, informou a mesma fonte, “num curto-circuito na cozinha”.



O alerta foi dado por volta das 4.45 horas e para o local foram chamados os bombeiros voluntários de Celorico de Basto, Mondim de Basto, Fafe, Póvoa de Lanhoso, Vizela e Vieira do Minho, tendo estado no loc al 40 elementos acompanhados por 13 viaturas de algumas corporações de bombeiros.

Pouco depois das 10 horas, os bombeiros voluntários permaneciam no local com 11 viaturas e 30 operacionais, na fase de rescaldo, sendo que a meio da tarde ainda estavam na casa senhorial 11 elementos acompanhados por quatro viaturas.



Este solar antigo está classificado como imóvel de interesse público e as mais antigas referências que se conhecem sobre a Casa do Outeiro remontam ao século XVII, quando era seu proprietário Francisco Gonçalves.

Entretanto, já um incêndio ocorrido em 1860 danificou profundamente todo o edifício desta casa senhorial, obrigando à sua reconstrução nos anos finais desta centúria, por iniciativa de Inácio Xavier Teixeira de Barros, moço-fidalgo da casa Real, que optou por seguir o modelo anterior.

