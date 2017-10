Delicatum Restaurante&Wine Bar convida à descoberta e partilha de petiscos

É no n.º 2 da Travessa do Taxa, em S. Victor, que se encontra um dos mais surpreendentes espaços gastronómicos de Braga. O Delicatum Restaurante&Wine Bar integra o roteiro Verde Cool, uma iniciativa da Associação Comercial de Braga, a decorrer até dia 15, com a parceria do jornal Correio do Minho e da rádio Antena Minho (106 FM).

Aberto há nove anos, o Delicatum conjuga serviço de restaurante, wine bar e cafetaria. Está aberto durante todo o dia, à semana, sendo por isso o espaço ideal para conviver com os amigos e petiscar fora de horas.



“Somos essencialmente um restaurante que aposta no produto tradicional português, mas apresentado com uma nova roupagem e com influências da cozinha internacional”, explica Joana Vieira, uma das proprietárias. André Antunes, também proprietário, complementa a informação explicando que no Delicatum a opção é “trabalhar, não pratos em substância, mas sim doses mais pequenas, ao estilo de petisco”. É uma lógica “de proporcionar a partilha e a descoberta à mesa ”, explica.



Privilegiando os ingredientes da época, a carta muda três vezes por ano, tendo precisamente em conta a oferta sazonal. Contemplando cerca de 35 itens, a carta do Delicatum contempla pratos já premiados como o caril de gambas na versão tailandesa e o arroz cremoso de polvo.

Na carta destacam-se ainda iguarias como o arroz de enchidos de Ponte de Lima, os croquetes de pato, os croquetes de choco e os pasteis do chefe com molho de mostarda e mel. Estes últimos integram a carta desde o início, uma exigência da clientela que não abdica de os solicitar.



Se já ficou com água na boca, na carta das sobremesas encontra a perdição, destacando-se o ‘bolo do pecado’, um bolo de chocolate confeccionado sem farinha. Garantem os clientes que vale à visita só por esta sobremesa.

Com uma vasta garrafeira, o Delicatum aposta muito no serviço de Wine Bar, com vinho a copo e grande variedade de referências onde se nota a aposta nos vinhos de perfil natural e tradicional de pequenos produtores.

