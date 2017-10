Vila Verde com quatro Bandeiras Verdes Eco-Escolas

autor Redacção num. de artigos 34109

O Município de Vila Verde foi distinguido com o certificado de Município parceiro do Programa Eco-Escolas 2017, na categoria ‘Concelhos com Quatro Bandeiras Verdes Eco-Escolas’. As bandeiras estão hasteadas na Escolas Básica de Moure e Ribeira do Neiva, na Escola Básica de Ribeira do Neiva, na Escola Básica de Sobral - Cervães e na APATV — Escola Profissional Amar Terra Verde.



Representantes da autarquia marcaram presença na cerimónia ‘Dia das Bandeiras Verdes 2017’, realizada recentemente em Mafra. Neste evento, participaram mais de 4.000 participantes das eco-escolas, provenientes das 1364 escolas distinguidas com este galardão, dos 223 municípios do país.

O acto também serviu para comemorar os 10 anos da Geração Depositrão, com a presença de representantes da ABAE, Município de Mafra, Ministério do Ambiente e Mi nistério da Educação.

A atribuição do galardão tem como objectivo reconhecer o esforço e reafirmar a importância da sustentabilidade na definição de políticas ambientais.



O protocolo de parceria entre a Câmara Municipal de Vila Verde e a Associação Bandeira Azul da Europa, (ABAE/FEE Portugal) visa o compromisso de colaboração na implementação e desenvolvimento do Programa Eco-Escolas no concelho vilaverdense.



De salientar que a Escola Básica da Ribeira do Neiva recebeu uma Menção Honrosa, na categoria Hortas Pequenas 2017, no projecto Hortas Bio nas Eco-Escolas e a Escola Profissional Amar Terra Verde recebeu uma Menção Honrosa, no projecto Desafio UHU 2017.

A cerimónia contou com a presença dos Doutores Palhaços da Operação Nariz Vermelho e terminou com a entrega da Bandeira Verde Eco-Escolas a cada uma das escolas presentes.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários