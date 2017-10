Famalicão ganha título de ‘Eco-Município’

autor Redacção num. de artigos 34109

Vila Nova de Famalicão acaba de ser reconhecido como um eco-município. A Bandeira Eco XXI, que premeia a política ambiental e as boas práticas de sustentabilidade concretizadas pela autarquia, será agora hasteada na câmara municipal.

O galardão, implementado em Portugal pela ABAE - Associação Bandeira Azul da Europa, foi entregue ao vereador do Ambiente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, Pedro Sena, em cerimónia realizada recentemente, no Centro de Congressos do Estoril.



A concretização do projecto ‘Os Nossos Rios’ - que tem como principal propósito recuperar as margens ribeirinhas, o lançamento da medida ‘25 mil árvores até 2025’ para reabilitar cerca de 25 hectares do território concelhio e os programas municipais de educação e sensibilização ambiental desenvolvidos junto das gerações mais novas são apenas algumas das acções e boas práticas promovidas pelo município, que contribuíram para a conquista do galardão.



Para o vereador do Ambiente, Pedro Sena “este reconhecimento nacional reflecte bem a nossa aposta no ambiente como um prioridade estratégica da nossa política municipal, seja através de projectos, medidas ou acções de educação ambiental”.

Mais do que isso:“este galardão motiva-vos a continuar a trabalhar em prol de um território mais sustentável, mais verde e com mais qualidade de vida para as novas gerações”, assinalou o vereador do Ambiente, acrescentando “que nesta área há ainda um longo caminho para ser percorrido”.



Composto por 21 indicadores de sustentabilidade local, o galardão pretende avaliar a prestação dos municípios, reconhecendo como eco-municípios os que demonstram a implementação de boas práticas, políticas e ações em torno de alguns temas considerados chave: Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável; Sociedade Civil; Instituições; Conservação da Natureza; Ar; Água; Energia; Resíduos; Mobilidade; Ruído; Agricultura; Turismo e Ordenamento do Território.

O ano de 2017 destaca-se por ser aquele em que se verificou mais participações no Programa ECOXXI, num total de 53, mais 7 do que em 2016.

A bandeira ficará agora hasteada no município como sinal de um município sustentável e que se preocupa com o ambiente.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas