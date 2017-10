‘Close-up’, uma viagem através do cinema, na Casa da Artes de Vila Nova de Famalicão

autor Redacção num. de artigos 34109

Oito dias de cinema sob o mote ‘A Viagem’. Quarenta sessões, parte delas comentadas por realizadores, investigadores, programadores e jornalistas. Dois filmes-concerto. O segundo episódio de ‘Close-up’ - Observatório de Cinema decorre de 14 a 21 de Outubro, na Casa da Artes de Vila Nova de Famalicão.

Álvaro Santos, director da Casa das Artes, e Vítor Ribeiro, o programador de ‘Close-up’, explicaram ontem que este é “muito mais do que um festival de cinema”. Sem componente com- petitiva, o evento é concebido como “a viagem que nos atravessa através do cinema”.



Assim, o itinerário de ‘Close-up’ passa pelas ‘Histórias do Cinema’, com uma selecção de filmes da Europa e da América, mas também pela secção ‘Fantasia Lusitana’, que exibe produção portuguesa no feminino, com relevo para a estreia de ‘Armindo e a Câmara Escura’, da famalicense Tânia Dinis.

Esta segunda edição de ‘Close-up’ propõe também programação específica para a infância e juventude e reforça a ligação com as escolas na secção ‘Cinema para Escolas’.



Da pri meira para a segunda edição, os promotores de ‘Close-up’ relevam um maior envolvimento da comunidade educativa, que beneficiam da associação do Observatório de Cinema ao Cin.Ed -Plano Nacional de Cinema.

‘Close-up’ apresenta sessões e workshops para o público escolar, através de uma programação estabelecida para vários escalões etários, incluindo turmas de aprendizagem do ensino do audiovisual.



Álvaro Santos e Vítor Ribeiro sublinharam, na apresentação do programa deste segundo ‘Observatório de Cinema’, a opção pelo “estímulo à criação”. Esta expressa-se, logo no primeiro dia, com o filme-concerto dos ‘Sensible Soccers’ a partir de ‘O Homem da Câmara de Filmar’, realizador soviético dos anos 20.

A fechar ‘Close-up’, no dia 21 de Outubro, outro filme-concerto encomendado pelo Observatório de Cinema: ‘Reginaldo Ferreira’, três curtas metragens sonorizadas pelos ‘Dead Combo’.

Álvaro Santos afirmou que as duas encomendas correspondem a uma “transformação programática da Casa da Artes”com a qual se pretende dar um peso maior à criação artística.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas