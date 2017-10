Centro Cultural Vila Flor acolhe Mostra de Amadores de Teatro

autor Redacção num. de artigos 34109

O Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, acolhe, de amanhã até sábado, a apresentação final dos três melhores espectáculos da edição deste ano da Mostra de Amadores de Teatro 2017. Depois de, em Setembro, os Grupos de Teatro de Amadores de Guimarães se terem apresentado em várias freguesias do concelho, é chegada a hora de subirem ao palco, a partir das 21.30 horas, do pequeno auditório.



O habitual espaço de apresentação dos Grupos de Teatro de Amadores de Guimarães surgiu, este ano, num formato revisto e alargado, com programação do Teatro Oficina. Depois da realização de uma convocatória aberta aos Grupos de Teatro de Amadores do concelho, foram selec- cionadas seis novas criações cujas apresentações aconteceram ao longo do mês de Setembro um pouco por todo o concelho de Guimarães, promovendo verdadeiros momentos de partilha e convívio com a arte teatral como referencial.



Na primeira semana de apresentações, o auditório dos Bombeiros Voluntários das Taipas recebeu o grupo ARCAP - Academia Recreativa e Cultural Amigos de Ponte que levou a palco a peça ‘Greve de Sexo&r squo;, de Aristófanes. A Casa do Povo de Briteiros acolheu o espectáculo ‘Loja de Trabalho para profissionais do espectáculo: teatro’, com assinatura do grupo ATRAMA, e o salão paroquial de Ponte recebeu a peça ‘Antígona’, de Sófocles, com o carimbo do TERB - Teatro de Ensaio Raul Brandão.



A segunda ronda de espectáculos arrancou com o grupo Astronauta - Associação Cultural, que passou pelo Centro Pastoral de Moreira de Cónegos com ‘Guernica ou a iconografia do fim da esperança’. Os Espaços Criativos de Brito foram palco para a peça ‘Para Quase Sempre’, do CETE - Convívio e Teatro Experimental e o Espaço Oficina recebeu o Grupo de Teatro Citânia com ‘Panóplia (título tentativo)’.



Após contagiar o concelho, a edição de 2017 da Mostra de Amadores de Teatro dirige-se, agora, para o pequeno auditório do Centro Cultural Vila Flor para apresentar os três espectáculos que mais se destacaram. Depois de vistos e debatidos pelo júri e por profissionais de teatro convidados, foram escolhidos os três melhores espectáculos da mostra.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas