Theatro Circo acolhe 2.ª edição da Mirror Conf

autor Redacção num. de artigos 34110

A Mirror Conf regressa a Braga nos próximos dias 12 e 13 deste mês, com o apoio da InvestBraga e da Startup Braga.

A conferência tem como objectivo aproximar talentosos designers e front end developers para discutirem ideias, partilharem as suas experiências e encontrarem soluções para um futuro colaborativo no mundo web.



O Theatro Circo foi o palco escolhido para a segunda edição, estando previstas as intervenções de 12 oradores, especialistas internacionais destas duas áreas do mundo digital. Entre eles encontram-se nomes como Claudio Guglieri, responsável pelo design da Microsoft, o web designer e autor do livro ‘Atomic Design’, Brad Frost, e o head of design da Garanti, Aras Bilgen.



Apesar de a conferência estar agendada para os dias 12 e 13 de Outubro, as actividades começam dois dias antes, com a realização de quatroworkshops. No total, é esperado que mais de 400 pesso as de todo o mundo participem neste importante evento do mundo da internet.

“Além de ser uma cidade muito bonita e com um incrível legado histórico, Braga tem um polo académico e um ecossistema de investigação e de empreendedorismo fervilhantes.



A cidade está repleta de pessoas jovens e determinadas em fazer a diferença e em inovar. Acreditamos, por isso, que a cidade tem o ambiente ideal para a realização de um evento desta natureza”, explica Roberto Machado, responsável pela organiza- ção da Mirror Conf.

Para o presidente da Invest-Braga e da Startup Braga, Carlos Oliveira, “faz todo o sentido estarmos associados a esta iniciativa, que pretende ser um fórum de ideias entre os especialistas que hoje moldam e cons- troem a internet, já que se enquadra no trabalho promoção da inovação e atração de investimento que tanto a InvestBraga quanto a Startup Braga desenvolvem”.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas