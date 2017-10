Esposende é o município do país com melhor qualidade de água

Pelo décimo ano consecutivo, a água para consumo distribuída no concelho pela empresa municipal Esposende Ambiente mantém o nível de excelência, conforme atesta o relatório de 2016 relativo ao ‘Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humanos’, da ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.

O relatório refere que “Portugal mantém o nível de excelência com o indicador de água segura na ordem dos 99 por cento, podendo garantir-se à população que pode beber água da torneira com confiança”, e coloca Esposende no topo dos municípios do país com melhores indicadores, no caso 100 por cento qualidade.



A Esposende Ambiente faz o controlo analítico da qualidade da água a partir da torneira do consumidor, através da implementação de um programa de controlo da qualidade da água, devidamente aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos.

Para além das análises à água, a partir de dezenas de pontos de amostragem, a Esposende Ambiente desenvolve um programa de controlo operacional no sistema de abastecimento, que inclui o controlo analítico de diversos parâmetros em pontos da rede de distribuição de água, distribuídos por todo o concelho, o controlo da concentração de cloro e da pressão, assim como a implementação dos procedimentos necessários à garantia da boa qualidade da água.



Neste âmbito, os resultados obtidos confirmam que a água distribuída pela empresa cumpre todos os requisitos para poder ser classificada de excelente qualidade, não se tendo verificado qualquer não conformidade, à semelhança do que vem sucedendo na última década.

Tal é reflexo de um trabalho contínuo e empenhado, e sempre na vanguarda, que conta também com a colaboração da entidade multimunicipal Águas do Norte.



Os resultados deste relatório estão disponíveis para consulta pública na sede da empresa, bem como na página da internet daquela empresa municipal.

O relatório ‘Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humanos 2016’ está disponível on-line na página da internet www.ersar.pt.

