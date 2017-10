Expo Barcelos regressa com novidades

A zona envolvente do Estádio Cidade de Barcelos volta a estar transformada numa feira de actividades económicas. A Expo Barcelos está de regresso, de 13 a 15 de Outubro, para dar a conhecer as inúmeras potencialidades do tecido económico e empresarial do concelho de Barcelos.

Na sua sexta edição, mais de 300 expositores, de sectores de actividade como o comércio local, indústria, têxtil, turismo, gastronomia, artesanato, entre outros, vão apresentar aos visitantes os melhores produtos tradicionais da região.



Cerca de 90 mil visitantes são esperados naquela que é a maior mostra da actividade económica da região.

A edição de 2017 da Expo Barcelos regressa com novidades. Pela primeira vez, os visitantes e expositores vão ter acesso a uma aplicação mobile, disponível para Android e IOS, que permite ficar a saber tudo sobre o evento (programa, mapa do recinto, localização dos expositores, galeria de fotos, notícias e notificações).

O certame acolherá ainda também, pela primei ra vez, provas de obediência, uma actividade em colaboração com a Associação Canina Barceldog.



Pelo quarto ano consecutivo decorrerá o Concurso Regional de raça Holstein Frísia AGRIBAR, dando a conhecer Barcelos como o maior concelho produtor de leite do país.

Este ano volta a destacar-se a figura do Galo com o 2.º Concurso de Galos (vivos) de Barcelos, o qual pretende impulsionar a criação de galos junto dos produtores agrícolas.

No dia 15 o programa televisivo ‘Somos Portugal’ volta a promover a habitual ‘Festa do Galo’, com uma emissão em directo a partir das 14 até às 20 horas no recinto da feira.



O certame é promovido pela empresa João Dantas Unipessoal, Lda em parceria com a Câmara Municipal de Barcelos e a Cooperativa Agrícola de Barcelos.

A mostra é de entrada livre. As portas abrem às 14 horas do dia 13 de Outubro, encerrando às 24 horas. No dia 14, o horário de funcionamento é das 10 às 24 horas e, dia 25, das 10 às 20 horas.

