O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, retomou ontem o roteiro de auscultação pelo comércio de proximidade, que já levou o responsável autárquico e representantes da Unidade de Gestão do Centro Urbano a conhecerem as sugestões e preocupações de mais de duas centenas de comerciantes famalicenses.



A visita desta terça-feira, 3 de outubro, deu continuidade à jornada de trabalho da última semana, tendo percorrido a zona envolvente da Praça D. Maria II, umas das artérias mais movimentadas e centrais da cidade, onde estão localizados alguns dos estabelecimentos mais antigos do comércio famalicense.



/> Com o espaço público a respirar ainda o calor da noite eleitoral, a presença do autarca nas ruas foi particularmente notada, sendo visivelmente interpretada como um sinal de continuidade da política de proximidade e disponibilidade de Paulo Cunha para com as pessoas e a comunidade.



Refira-se que, inicialmente, a lógica deste programa passava por uma visita a todos os estabelecimentos comerciais situados no núcleo central urbano de Famalicão, mas o autarca já manifestou a sua vontade de visitar todas as ruas e comerciantes da cidade e, no futuro, abranger as vilas do concelho.



