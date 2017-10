‘Outubro Rosa’ sensibiliza população Bracarense para prevenção do cancro da mama

‘Prevenir, Apoiar e Combater’ é o mote do ‘Outubro Rosa’, um programa promovido pelo Município de Braga em parceria com entidades e associações do Concelho que trabalham na área da saúde, mais especificamente no apoio às vítimas de cancro da mama e seus familiares.

A edição deste ano conta com a realização de um jantar de gala, um concerto, fóruns de partilha de ideias e experiências, sessão de maquilhagem para doentes oncológicas e uma caminhada, entre outras iniciativas.



São várias as entidades e associações que mais uma vez aceitaram o desafio do Município e pensaram as iniciativas a realizar, entre eles o Hospital de Braga, ACES Braga, Delegação de Braga da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Rosa Vida, e o Movimento Vencer e Viver.

Na apresentação da iniciativa, realizada hoje, 04 de Outubro, no Hospital de Braga, a vereadora Sameiro Araújo salientou que o ‘Outubro Rosa’ é um programa que pretende “celebrar a vida” de todos quantos conseguiram ultrapassar a doença. “Este mês rosa é dedicado às mulheres guerreiras que venceram a doença e que continuam a ser mulheres bonitas, de corpo inteiro”, referiu Sameiro Araújo.



A vereadora agradeceu a todas as entidades que responderam afirmativamente ao desafio lançado pelo Município com o objectivo de desenvolver um vasto conjunto de actividades que visam, sobretudo, “sensibilizar a população para a prevenção do cancro da mama e para o apoio que estes doentes necessitam durante os tratamentos”. Sameiro Araújo alertou ainda para a importância das acções de angariação de fundos que servem par a “ajudar quem realmente mais precisa, através da compra de próteses, soutiens, perucas ou apoio psicológico”.



De referir que no ano passado no âmbito destas iniciativas foi possível, com o apoio de todos os bracarenses, angariar para as associações de apoio a doentes com cancro da mama do concelho, para integração das utentes na vida activa, cerca de 11 500 euros.

Programa OUTUBRO ROSA:

· 7 Outubro: “Outubro Rosa na Rua”

Largo da Sra. A Branca e Largo Barão de S. Martinho

Acções de sensibilização e venda de bilhetes para as actividades a desenvolver

· 13 Outubro: “Jantar Rosa vida”

Colunata de Eventos | 20h00

· 14 Outubro: “Desfile Rosa Vida - Elsa Barreto“

Mosteiro de Tibães | 21h00

· 20 Outubro 10h30: “Sessão esclarecimento Programa Pulsar”

Hospital de Braga

· 20 Outubro 14h30: “Workshop Maquilhagem”

Hospital de Braga

· 19 a 21 de Outubro: “Outubro Rosa no Braga Parque“

· 22 Outubro: “Pink Run”

Caminhada Solidária | Largo da Sra. a Branca | 10h00

· 27 Outubro: Fórum “A vida dentro do meu peito”

Auditório Fundação Bonfim (Escola de Música do Carandá) | 21h30

· 28 Outubro: “Concerto Rosa”

Canto D´Aqui e Primo Convexo | Auditório Vita | 21h30

· 30 Outubro: “Na escola o Outubro é Rosa”

Exposição dos trabalhos realizados pelas escolas do Concelho



*** Nota da C.M. de Outubro ***

