Gato Francisco apelou à defesa dos direitos dos animais

Cerca de 80 crianças, com idades entre os quatro meses e os três anos, que frequentam a Creche da Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Braga, receberam ontem a visita do gato ‘Francisco’.

O animal integra o projecto ‘O Gato Francisco’, que tem como finalidade sensibilizar a

população contra os maus tratos e abandono de animais.

“O projecto assenta em três pilares: a adopção responsável, que tem ver com gatos abandonados para quem tentamos arranjar famílias de acolhimento temporário. Um outro pilar tem a ver com a esterelização dos animais e o terceiro pilar são as acções de sensibilização. Temos um projecto que é o ‘1.000 Amigos’, através do qual tentamos sensibilizar mil crianças do distrito”, revelou Cláudia Sousa, responsável pelo projecto ‘O Gato Francisco’.

Cláudia Sousa reconheceu que é preciso alterar mentalidades e, por isso, há que começar pelos mais novos. “Se quisermos mudar mentalidades temos que começar pelos mais pequeninos, para, quando crescerem, olharem para os animais com respeito.”

A mensagem tem passado, já que, alega Cláudia Sousa, “muitas vezes são as crianças que alertam os pais para não abandonarem os animais.”

Até ao momento, o projecto & lsquo;O Gato Francisco’ já contribuiu para a adopção de cerca de 40 a 50 gatos por ano.

Em cada caso de adopção, o projecto faz um acompanhamento das famílias, para definir o perfil de gato que mais se ajusta à família.

A directora técnica da Creche da Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Braga, Isabel Fernandes, reconheceu que a iniciativa permite incutir nas crianças que frequentam a instituição valores como o do “respeito pelos animais, a solidariedade, a sensibilidade para com o abandono e os maus tratos, Nunca é cedo de mais para isso”.

A mesma responsável adiantou ainda que “o contacto com a realidade é a melhor forma” de fazer passar a mensagem.

Isabel Fernandes fez notar ainda que as crianças com três anos já pediram aos pais para participarem na campanha solidária de angariação de alimentos.

“Já pediram aos pais para trazerem os alimentos, para trazerem a ração. Já têm essa consciência, que foi trabalhada ao longo destes últimos dias pelas educadoras. Vai dar para alimentar muitos gatinhos de rua”, frisou Isabel Fernandes.

Além do gato Francisco, as crianças puderam interagir com gatinhos bebé.

A deslocação do gato Francisco à Creche da Cruz Vermelha inseriu-se, também Dia Mundial do Animal.

