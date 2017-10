Cães ajudam a melhorar qualidade de vida dos séniores

Melhorar a qualidade de vida dos utentes foi o objectivo da sessão de terapia assistida por animais, que ontem decorreu na Casa do Areal, em S. Víctor.

O evento contou com a colaboração do CAPA - Clube de Adopção e Protecção de Animais da Póvoa de Lanhoso, e decorreu no âmbito do Dia Mundial do Animal.

Marta Sousa, directora técnica da Casa do Areal, explicou as vantagens da terapia assistida com animais (em que os cães interagem com as pessoas) para os utentes da instituição.

“Esta intervenção trás vários benefícios para os indivíduos, especialmente da comunidade sénior. Nós temos como objectivo a promoção do envelhecimento activo e proporcionar melhor qualidade de vida. Esta técnica pode trazer benefícios a nível social, psicológico”, disse Marta Sousa, acrescentando que foi a primeira vez que a terapia foi aplicada na Casa do Areal.

A direcção da Casa do Areal, através do presidente da direcção, Fernando Arménio Silva, encarou a actividade como uma oportunidade de promover “o bem-estar e a qualidade de vida dos nossos utentes”.

Fernando Arménio Silva reconheceu também que a terapia com recurso a animais permite melhorar “as capacidades cognitivas dos nossos utentes, melhore todos os comportamentos que se possam associar à interacção com o s animais”.

Nuno Jesus, que conjuntamente com a esposa , Paula Carvalho, é um dos mentores do projecto ‘Quintal Mais’, do CAPA - Clube de Adopção e Protecção de Animais da Póvoa de Lanhoso, explicou que os cães usados na terapia “são da associação a que pertencemos (CAPA) e tentamos reabilitá-los, para depois fazer-mos estas actividades”.

Nuno Jesus referiu ainda que antes de cada actividade do género, houve a preocupação de escolher os animais mais adequados às necessidades dos utentes da instituição.

“Temos de trazer sempre cães que sejam sociáveis, que não mostrem qualquer tipo de desconforto, agressividade, para interagirem com as pessoas. Depois fazemos actividades como atirar bolas, passeios com os animais com a trela”, disse Nuno Jesus.

O mentor do projecto ‘Quintal Mais’, revelou ainda que têm sido feitas várias actividades junto do público mais jovem, no sentido de sensibilizar para uma adopção responsável de animais.

Num futuro próximo, está previsto um protocolo com a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso para realizar acções idênticas naquele concelho.

A actividade da Casa do Areal contou com a colaboração da Alpha Pack, de Rui Magalhães, especialista no treino de cães e dos respectivos donos.



