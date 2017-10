Ensino Profissional na Carlos Amarante volta a registar novo impulso

É uma da notas a registar no início de mais um ano lectivo no Agrupamento de Escolas Carlos Amarante. O ensino profissional volta a ganhar um novo impulso, com o aumento do número de alunos que, este ano, formam três turmas.

O ensino profissional está na matriz desta escola desde a sua génese e, por isso, este aumento deixa a directora do agrupamento bastante satisfeita. “O ano passado registamos uma ligeira diminuição, mas este ano voltamos a ter quatro cursos e três turmas”, diz Hortense Santos referindo-se às turmas de Desporto, Informática e uma outra que está dividida entre as áreas de Electrónica e Mecânica, esta última com um grande historial nesta escola.

O perfil dos alunos que escolhem o ensino profissional é hoje muito diferente de há algumas décadas atrás. “São alunos que, à partida, já sabem que querem uma formação específica, qualificante”, diz a dirigente escolar. Questionada sobre o facto de um aluno que pretende uma formação mais profissional escolher uma escola secundária em detrimento de uma escola profissional, Hortense Santos justifica que a maioria destes alunos opta, posteriormente, por seguir para o ensino superior. “O ambiente de estudo e de trabalho na secundária também é diferente até porque os professores destas turmas também são os dos cursos científico-humanísticos”, continua a directora.

A procura na secundária para o 3.º ciclo e ensino secundário também continua em alta. Tanto que a escola não conseguiu ficar com todos os alunos que a escolheram. “Não queremos um aumento do 3.º ciclo em detrimento da EB 2,3 de Gualtar. Os alunos que nos procuram não são de Gualtar, mas de outras escolas, principalmente do ensino privado”, diz a dirigente. Assim, o estabelecimento de ensino alberga, nes te ano lectivo, três turmas do 7. ano - as mesmas do ano transacto - sendo que a escola não faz intenção de aumentar o seu número. “Somos tradicionalmente uma escola secundária”, justifica Hortense Santos.

Apesar de não conseguir responder às solicitações que recebe, a directora da Carlos Amarante diz que a escola não pretende aumentar o número de turmas porque “isso implicava uma sobrelotação em termos de espaços e de horários. Significava que tínhamos de abrir em desdobramento, ou seja, em vez de termos a maioria das turmas a funcionar tendencialmente de manhã, teríamos de abrir mais turmas à tarde”, continua a dirigente.

Se nestes níveis de ensino a procura tem aumentado, o agrupamento volta a conhecer um decréscimo do número de alunos no pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico que perdeu, este ano lectivo, perto de uma centena de crianças. Facto que leva a que, na grande maioria das escolas, tenham sido formadas turmas mistas. Falámos das EB1’s de Pedralva, Espinho e S. Pedro d’Este. “É uma situação preocupante, mas a situação assim o exige. Em alguns casos não existem turmas mistas porque acolhem alunos com NEE”, avança Hortense Santos. E continua: “temos sentido a diminuição do número de alunos sobretudo nas freguesias mais afastadas do centro da cidade”, diz ainda a dirigente, assumindo que a tendência é para manter já que o número de alunos do pré-escolar também tem conhecido um decréscimo.

Mas, se as escolas da periferia têm conhecido uma diminuição, o mesmo não acontece com as escolas mais centrais. E um bom exemplo disso é a EB1 de Gualtar que continua a receber muitas solicitações de pais e encarregados de educação que aí residem ou que trabalham,

O mesmo se pode dizer da EB 2,3 da freguesia.

