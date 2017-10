Taberna do Lebre: uma verdadeira casa portuguesa com comida tradicional

Eugénia Pereira pegou num antigo negócio de família e transformou-o num autêntico caso de sucesso. Aberto há um ano, a Taberna do Lebre é hoje um local de passagem obrigatório para quem aprecia a cozinha tradicional preparada à maneira antiga. Com apenas 50 lugares disponíveis, este é um espaço familiar onde cada cliente é conhecido pelo seu nome e atendido de forma pessoal. Eugénia Pereira, que depois do desemprego se tornou numa empreendedora de sucesso, afirma que a quantidade é inimiga da qualidade, mostrando-se reticente em ampliar o seu estabelecimento. “Cozinho da mesma forma que em casa. A comida é feita na hora, à medida que chegam os clientes”, diz a proprietária. Mas, afinal o que pode comer na Taberna do Lebre? Pataniscas, moelas, picadinho, barriguinhas, espetadas, bacalhau à posta, chouriça assada na hora, presunto e arroz de feijão, um dos pratos com maior saída.< br /> Como sobremesa, temos as famosas rabanadas da casa que são confeccionadas todos os dias. “Desde Dezembro que faço rabanadas todos os dias. Toda a gente quer rabanadas”, diz a gerente.

A Taberna do Lebre, que está somente aberta no período da tarde e noite (encerra às 23 horas), também recebe grupos para festas de aniversário. E se o número de pessoas for superior a dez, o bolo e o champanhe fica por conta da casa.

O espaço goza ainda de uma bela esplanada, virada para o campo, onde algumas das mesas são colocadas à sombra de árvores de fruto, como a figueira ou o diospireiro.

“Há pessoas que vêm do Porto por recomendações que recebem de outros clientes”, diz ainda Eugénia Pereira

Para o Verde Cool, iniciativa da ACB, a Taberna do Lebre escolheu as pataniscas de bacalhau, presunto e broa com um copo de vinho ‘Dom Cipreste’.

