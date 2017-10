“Festa das Colheitas é um cartaz das oportunidades do mundo rural”

Vila Verde vive por estes dias a sua festa maior: a Festa das Colheitas. Ontem, na abertura da feira, o presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, António Vilela, destacou o “desenvolvimento do concelho vilaverdense” e o “crescimento da feira” - potenciados pelas novas apostas no mundo rural e que começam agora a ‘dar os seus frutos’. O certame vai já na sua 26.ª edição e promete, mais uma vez, atrair milhares de visitantes ao centro da vila.

Lembrando que a Festa das Colheitas faz parte de um programa muito mais lato dedicado exclusivamente ao sector primário, que começou em Agosto e que só termina em Novembro com os fins-de-semana gastronómicos, o autarca António Vilela frisou “o enorme envolvimento da comunidade” na dinamização de inúmeras iniciativas que promovem o sector agrícola, as suas tradições mais ancestrais e também as suas mais recentes novidades.

“A Festa das Colheitas é um cartaz das oportunidades que o mundo rural nos dá e um autêntico cartaz turístico do nosso concelho, num apelo à inovação, à criatividade e ao desenvolvimento do mundo rural”, sublinhou o presidente da Câmara Municipal de Vila Verde.

Mota Alves, presidente da Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do Homem, Cávado e Ave (ATAHCA), registou “o crescimento” da Festa das Colheitas ao longo destes 26 anos, referindo que o evento tem sido, efectivamente, “o porta-estandarte” do concelho.

“Hoje, Vila Verde é uma grande referência na região Norte e não só, distinguindo-se, por exemplo, enquanto concelho produtor de pequenos frutos, como é o caso das produções de mirtilo”, destacou o responsável - indicando que estas novas apostas no mundo rural têm permitido a fixação de mais população no concelho, atraindo mais jovens para o sector.

Só para a área dos pequenos frutos/frutos vermelhos, o concelho de Vila Verde exibe uma área de 60 hectares, tendo este ano produzido 250 toneladas, significando um milhão de euros.

Mas o presidente da ATHACA garante que, dentro dos próximos dois/três anos, serão 100 hectares a produzir 1200 toneladas de pequenos frutos, gerando sete milhões de euros.

