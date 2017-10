Segunda edição do Close-Up com mais dias e mais filmes

Oito dias, quarenta sessões comentadas por mais de trinta realizadores, jornalistas, investigadores e programadores, antestreias e projeções especiais, dois filmes-concerto musicados pelos Sensible Soccers e pelos Dead Combo, uma exposição de fotografia, são apenas alguns dos momentos que vão marcar o Close-Up: Observatório de Cinema, que regressa à Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão de 14 a 21 de outubro.



A iniciativa, que nesta sua segunda edição passa de 4 para 8 dias, decorre sob o mote “A Viagem” já que, como explica o responsável pela programação do Observatório, Vitor Ribeiro, “fazer e ver filmes é ser viajante”.



Com uma programação eclética e intensa, o Close-Up convida assim os seus espectadores para uma viagem pela cartografia do cinema, com a produção contemporânea a entrar em diálogo com obras importantes da história da sétima arte.



Destaque para a exibição dos filmes “Nostalgia”, de Andrey Tarkovsky; “Paris, Texas”, “O Amigo Americano” e “As Asas do Desejo”, de Wim Wenders; “Twin Peaks: os últimos sete dias de Laura Palmer” e “Mulholland” de David Lynch e para as antestreias de “O Espectador Espantado” 3D, de Edgar Pêra, no dia 14, e “As Acacia s”, de Pablo Giorgelli, no dia 20.



Neste segundo episódio do Observatório haverá ainda lugar para dois filmes-concerto encomendados pela organização do Close-Up: no dia 14, dia de abertura, os Sensible Soccers dão música ao filme “O Homem da Câmara de Filmar”, de Dziga Vertov, e no dia 21, dia de encerramento, é a vez dos Dead Combo musicarem três curtas-metragens de Reinaldo Ferreira.

Referência ainda para as secções “Sessões para Famílias”, “Cinema para Escolas” e “Infância e Juventude”, com várias sessões, workshops e masterclasses destinadas às famílias e ao público escolar.

Com entrada gratuita para estudantes, seniores e para associados de cineclubes, o restante público paga dois euros ou um euro com o Cartão do Quadrilátero Cultural. Os bilhetes para os filmes-concerto têm o custo de seis euros, reduzindo para três para Cartão Quadrilátero, estudantes, seniores e associados de cineclube.

Do rol de comentadores convidados, destaque para as presenças do crítico de cinema, Vasco Câmara, do jornalista do Público, Samuel Silva, das atrizes Anabela Moreira e Isabel Ruth, dos realizadores dos filmes a exibir, entre tantos outros.

Programação completa no site do Close-Up - Observatório de Cinema, em www.closeup.pt.



