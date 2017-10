S. Lourenço da Montaria ganha nova Casa da Natureza

O executivo da Câmara Municipal de Viana do Castelo inaugurou a Casa da Natureza e o polidesportivo na freguesia S. Lourenço da Montaria. Em causa está um novo espaço de alojamento criado para apoio aos desportos ao ar livre e para turismo de natureza que nasce da requalificação da antiga escola de Espantar.

A nova estrutura da freguesia nasce da assinatura de um protocolo de colaboração e que permite que na antiga Escola do Lugar de Espantar nascesse a Casa do Desporto de Natureza. Trata-se de uma área para alojamento e apoio da Serra d’Arga que irá permitir apoiar actividades como o trail, o BTT, caminhadas bem como outros desportos de natureza, dando uma nova vida ao antigo edifício escolar desactivado.

Esta nova estrutura surge na sequência da aposta municipal de valorização dos desportos de natureza e a escolha da freguesia acontece porque é palco de várias provas locais, regionais e nacionais.

Para José Maria Costa, presidente da câmara municipal, esta é mesmo “uma mais-valia para a consolidação dos desportos de natureza e ar livre em Viana do Castelo”, a que se junta o polidesportivo também inaugurado na mesma altura.

A visita integra, recorde-se, o conjunto de visitas que o executivo municipal tem vindo a fazer no sentido de conhecer as empreitadas em curso e os novos projectos e investimentos para as freguesias do concelho, integrada na sua política de coesão territorial.

De sublinhar que a coesão territorial é uma das apostas da câmara municipal que, no âmbito do orçamento municipal, está a reforçar o investimento no desenvolvimento e coesão das freguesias com aumento das intervenções no alargamento das redes de água e saneamento, requalificação da rede viária municipal, requalificação de equipamentos escolares, desportivos e culturais. As verbas a transferir para as freguesias foram aumentadas em cerca de 10 por cento nas rubricas de investimento: beneficiação da rede viária, ampliação de cemitérios, construção de capelas mortuárias, arranjos urbanísticos e requalificação de equipamentos culturais e desportivos.

