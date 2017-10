Outubro veste-se de rosa na luta contra o cancro da mama

Uma mancha rosa volta a invadir a cidade com acções e iniciativas que visam sensibilizar a população bracarense para prevenção do cancro da mama.

‘Outubro Rosa’ foi ontem apresentado pelos vários parceiros envolvidos na campanha, numa conferência de imprensa que decorreu no Hospital de Braga.

‘Prevenir, Apoiar e Combater’ é o mote do ‘Outubro Rosa’, um programa promovido pelo Município de Braga em parceria com entidades e associações do concelho (Hospital de Braga, ACES Braga, Delegação de Braga da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Rosa Vida, e o Movimento Vencer e Viver), que trabalham na área da saúde, concretamente no apoio às vítimas de cancro da mama e seus familiares.

Na apresentação da iniciativa, Fátima Soeiro, da delegação da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), salientou que as verbas angariadas na campanha ‘Outubro Rosa’ do ano passado (11.419 euros) permitiram recrutar uma psicóloga a tempo inteiro a trabalhar gratuitamente na psico-oncologia. Segundo dados apresentados por Fátima Soeiro, mais de 40 por cento dos casos que recorrem à LPCC de Braga, são mulheres com cancro de mama, acres centando que a delegação “desde o início do ano atendemos 543 doentes oncológicos, sendo que 235 eram mulheres com cancro de mama”.

Por seu turno, a vereadora Sameiro Araújo apresentou o ‘Outubro Rosa’ como um programa que pretende “celebrar a vida” de todos quantos conseguiram ultrapassar a doença. “Este mês rosa é dedicado às mulheres guerreiras que venceram a doença e que continuam a ser mulheres bonitas, de corpo inteiro”, referiu Sameiro Araújo.

Paulo Morais do projecto social e solidário ‘Rosa Vida’ realçou o papel da sociedade civil na recuperação dos doentes com cancro da mama. “Não é só a questão económica, mas também é todo o processo de integração da pessoa”, afirmou Paulo Morais.

Assília Braga, do movimento Vencer e Viver, salientou a importância do apoio emocional prestado por este movimento de apoio a mulheres e homens desde o momento que é diagnosticado um cancro da mama.

Do lado do Hospital de Braga, o administrador José Luis Carvalho salientou a importância do diálogo entre o hospital e os vários parceiros que se unem com o mesmo propósito de combater o cancro.

