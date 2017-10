esgaio de ‘pedra e cal’ no corredor direito arsenalista

Não há dúvidas e as últimas exibições não mentem: Ricardo Esgaio tem sido uma das pedras basilares do onze titular de Abel Ferreira e um dos principais responsáveis pela subida de forma e de rendimento do Sporting Clube de Braga na presente temporada. O lateral/extremo contratado ao Sporting no último defeso tem-se conseguido afirmar nos Guerreiros do Minho de forma evidente, a jogar nas duas posições no terreno de jogo, sendo um dos mais utilizados do plantel e ajudando a equipa no seu processo de crescimento, contribuindo, para além das boas exibições, com um golo e, acima de tudo, várias assistências para os seus companheiros de equipa facturarem.

Neste momento, em que o SC Braga leva 16 jogos oficiais disputados em três das quatro competições em que participa (Liga Europa, Taça de Portugal e I Liga), Ricardo Esgaio participou em 13 deles e, curiosamente, das três derrotas que os bracarenses averbara m até agora, esteve presente apenas em uma, frente ao Benfica na primeira jornada do campeonato, não tendo sido utilizado nas outras duas derrotas dos arsenalistas (FC Porto e Setúbal). De resto, Ricardo Esgaio praticamente só sabe ganhar, tendo participado também nos dois empates dos bracarenses até ao momento e num total de 10 das 11 vitórias conquistadas, para já, pelos Guerreiros do Minho (apenas não participou no triunfo bracarense em Tondela).

Analisadas as curiosidades dos números, o lateral/extremo, para além de estar a ser um dos amuletos do SC Braga neste início de época, tem sido também fulcral para a estratégia delineada pelo treinador Abel Ferreira para esta temporada, pela sua qualidade, que é inegável, mas também, e principalmente, pela sua polivalência que lhe permite ser, neste momento, o dono e senhor do corredor direito arsenalista, quer seja a defender, jogando a lateral, quer seja a atacar, ocupando posições mais avançadas no terreno de jogo.

